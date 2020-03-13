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"Шахтер" победил "Вольфсбург" в 1/8 финала Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" победил немецкий "Вольфсбург" в первой игре 1/8 финала Лиги Европы со счетом 2:1.

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"Шахтер" победил "Вольфсбург" со счетом 2:1
"Шахтер" победил "Вольфсбург" со счетом 2:1
Фото: EPA

12 марта в Германии на "Фольксваген Арене" прошел первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Вольфсбургом" и "Шахтером", сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Вольфсбург" – "Шахтер" – 1:2

Голы: Брукс, 48 – Мораес, 17, Антонио, 73

Незабитые пенальти: Вегхорст, 45+2 – Коваленко, 22

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: footballua.tv

На 17-й минуте нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес перепрыгнул защитников "Вольфсбурга" и забил головой первый гол в матче.

На 22-й минуте донецкая команда получила право пробить пенальти. Виктор Коваленко очень слабо пробил, удар не доставил проблем для вратаря "Вольфсбурга".

На 45+2-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота "Шахтера" за игру рукой Николая Матвиенко. Ваут Вегхорст поскользнулся перед ударом и пустил мяч намного выше ворот.

В дебюте второго тайма защитник "Вольфсбурга" Джон Брукс сравнял счет ударом головой после борьбы с защитниками донецкой команды.

На 73-й минуте мяч после удара Алана Патрика со штрафного попал в перекладину. Первым на добивании был Маркос Антонио, который сделал счет 2:1.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы должен пройдет в Харькове 19 марта. Начало – в 19.55.

Теги: футбол, Германия, Лига Европы, Шахтер Донецк, Вольфсбург
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