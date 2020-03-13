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"Манчестер Юнайтед" разгромил ЛАСК, "Байер" победил "Рейнджерс". Результаты 1/8 финала Лиги Европы

Два поединка 1/8 финала Лиги Европы "Севилья" – "Рома" и "Интер" – "Хетафе" перенесены из-за коронавируса.

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"Манчестер Юнайтед" разгромил ЛАСК со счетом 5:0
"Манчестер Юнайтед" разгромил ЛАСК со счетом 5:0
Фото: EPA

12 марта прошли поединки 1/8 финала Лиги Европы, об этом пишет официальный сайт УЕФА.

"Айнтрахт" – "Базель" – 0:3

Голы: Кампо, 27, Буа, 73, Фрай, 85

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: footballua.tv

"Башакшехир" – "Копенгаген" – 1:0

Гол: Вища, 88 (пенальти)

ЛАСК – "Манчестер Юнайтед" – 0:5

Голы: Игало, 28, Джеймс, 58, Мата, 82, Гринвуд, 90+2, Перейра, 90+3

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: footballua.tv

"Севилья" – "Рома" – матч перенесен из-за коронавируса.

"Вольфсбург" – "Шахтер" – 1:2

Голы: Брукс, 48 – Мораес, 17, Антонио, 73

Нереализованные пенальти: Вегхорст, 45+2 – Коваленко, 22

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: footballua.tv

"Интер" – "Хетафе" – матч перенесен из-за коронавируса.

"Олимпиакос" – "Вулверхэмптон" – 1:1

Голы: Эль-Араби, 54 – Нету, 67

Удаление: Семеду, 29 ("Олимпиакос")

"Рейнджерс" – "Байер" – 1:3

Голы: Эдмундсон, 75 – Хаверц, 37, Арангуис, 67, Бэйли, 88

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: footballua.tv

Ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы должны пройти 19 марта.

Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Лига Европы, УЕФА, Копенгаген, Шахтер Донецк, Интер, Олимпиакос, Рома, Айнтрахт, Вольфсбург, Хетафе
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