"Манчестер Юнайтед" разгромил ЛАСК, "Байер" победил "Рейнджерс". Результаты 1/8 финала Лиги Европы

12 марта прошли поединки 1/8 финала Лиги Европы, об этом пишет официальный сайт УЕФА.
"Айнтрахт" – "Базель" – 0:3
Голы: Кампо, 27, Буа, 73, Фрай, 85
"Башакшехир" – "Копенгаген" – 1:0
Гол: Вища, 88 (пенальти)
ЛАСК – "Манчестер Юнайтед" – 0:5
Голы: Игало, 28, Джеймс, 58, Мата, 82, Гринвуд, 90+2, Перейра, 90+3
"Севилья" – "Рома" – матч перенесен из-за коронавируса.
"Вольфсбург" – "Шахтер" – 1:2
Голы: Брукс, 48 – Мораес, 17, Антонио, 73
Нереализованные пенальти: Вегхорст, 45+2 – Коваленко, 22
"Интер" – "Хетафе" – матч перенесен из-за коронавируса.
"Олимпиакос" – "Вулверхэмптон" – 1:1
Голы: Эль-Араби, 54 – Нету, 67
Удаление: Семеду, 29 ("Олимпиакос")
"Рейнджерс" – "Байер" – 1:3
Голы: Эдмундсон, 75 – Хаверц, 37, Арангуис, 67, Бэйли, 88
Ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы должны пройти 19 марта.