Глава европейской дипломатии отказался от поездки в Украину из-за коронавируса

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, отменивший визит в Украину из-за коронавируса, заявил, что "намерен посетить Украину в кратчайшие сроки".

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель отложил визит в Украину из-за пандемии коронавируса. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба Европейской службы внешних связей.

"Боррель должен был начать свой первый визит в Украину в воскресенье, 15 марта. Однако из-за вспышки COVID-19 и мер, принятых для ее сдерживания, ему пришлось отложить поездку. Он намерен посетить Украину в кратчайшие сроки", – сказано в заявлении.

Боррель сообщил об отмене визита министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе во время телефонного разговора, подчеркнув, что "Украина остается приоритетным партнером Евросоюза".

"ЕС будет и впредь решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее усилия по проведению реформ. ЕС приветствует шаги, предпринятые украинским руководством по урегулированию конфликта на востоке страны, а также в связи с оккупацией Крыма. Накануне шестой годовщины незаконной аннексии Крымского полуострова ЕС подтверждает, что не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией", – отметили в пресс-службе внешнеполитической службы Евросоюза.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 15 марта общее число зараженных в мире превысило 156 тыс., более 5,8 тыс. человек скончались.

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.