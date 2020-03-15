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В США полицейские попросили злоумышленников прекратить преступную деятельность на период эпидемии коронавируса

Полиция Солт-Лейк-Сити пообещала проинформировать преступников, когда им можно будет вернуться к "обычному поведению".

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Полиция Солт-Лейк-Сити обратилась с необычным предложением к злоумышленникам
Полиция Солт-Лейк-Сити обратилась с необычным предложением к злоумышленникам
Фото: SLC Police / Facebook

Управление полиции города Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) обратилось к преступникам с просьбой не совершать правонарушений в период эпидемии коронавируса. Обращение размещено 14 марта на странице управления в Facebook.

Полицейские напомнили, что в городе выявлен случай заражения SARS-CoV-2.

"Управление просит прекратить всю преступную деятельность и противоправное поведение до особого уведомления. Мы ценим ваше сотрудничество в борьбе с преступностью и заранее благодарим преступников. Мы сообщим, когда вы сможете вернуться к своему обычному преступному поведению", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/slcpd/posts/3115773975102552

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 15 марта в Китае зарегистрировано 80 844 случая инфицирования, из них 66 911 человек выздоровели, 3199 умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 14 марта за пределами Китая зарегистрировано 61 518 случаев заражения коронавирусом в 135 странах. 2199 человек умерли (в США – 41).

Теги: США, преступник, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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