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Минздрав собирается рассылать украинцам смс о коронавирусе

По словам министра здравоохранения Украины Леонида Емца, в смс будут прописаны "правила личной гигиены и основные рекомендации для борьбы с коронавирусом". Мининфраструктуры и Министерство цифровой трансформации должны провести переговоры с мобильными операторами для организации смс-рассылки.

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Когда будет организовано смс-оповещение о коронавирусе, в Минздраве не уточнили
Когда будет организовано смс-оповещение о коронавирусе, в Минздраве не уточнили
Фото: EPA

Министерство здравоохранения Украины будет информировать население о мерах борьбы с коронавирусом при помощи смс-оповещений. Как сообщает пресс-служба Минздрава, такое решение было принято на заседании Кабинета Министров 14 марта.

"Это будут короткие и четкие инструкции, в которых будут прописаны правила личной гигиены и основные рекомендации для борьбы с коронавирусом", – сказал министр здравоохранения Илья Емец.

Техническое исполнение решения Кабмин поручил Министерству цифровой трансформации и Министерству инфраструктуры: они должны провести переговоры с украинскими мобильными операторами.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 14 марта общее число зараженных в мире достигло 150 тыс., количество жертв превысило 5,6 тыс. человек.

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта.

Теги: Министерство здравоохранения, карантин, Мининфраструктуры, Министерство цифровой трансформации, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, Илья Емец, коронавирус
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