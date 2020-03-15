В двух отелях в Египте украинских туристов закрыли на карантин

В гостиницах Шарм-эль-Шейха и Хургады выявили лиц с подозрением на коронавирус. Мининфраструктуры Украины просит отдыхающих сохранять спокойствие.

На курортах Египта принимают меры по борьбе с коронавирусом Фото: ЕРА

Украинских туристов, отдыхавших в гостиницах Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5* на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада в Египте, отправили на карантин. Об этом в ночь на 15 марта сообщило в Facebook Министерство инфраструктуры Украины.

В этих отелях выявлены лица с подозрением на заражение коронавирусом.

"Если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания COVID-19 или подозрений на заражение им, наши туристы смогут вернуться домой. Мы просим отдыхающих сохранять спокойствие", – сказано в сообщении.

Сколько украинцев находится в закрытых отелях, ведомство не уточнило.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 14 марта общее число зараженных в мире достигло 150 тыс., количество жертв превысило 5,6 тыс. человек.

В Египте зафиксировано 93 случая заражения, два человека скончались.