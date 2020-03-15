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В двух отелях в Египте украинских туристов закрыли на карантин

В гостиницах Шарм-эль-Шейха и Хургады выявили лиц с подозрением на коронавирус. Мининфраструктуры Украины просит отдыхающих сохранять спокойствие.

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На курортах Египта принимают меры по борьбе с коронавирусом
На курортах Египта принимают меры по борьбе с коронавирусом
Фото: ЕРА

Украинских туристов, отдыхавших в гостиницах Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5* на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада в Египте, отправили на карантин. Об этом в ночь на 15 марта сообщило в Facebook Министерство инфраструктуры Украины.

В этих отелях выявлены лица с подозрением на заражение коронавирусом.

"Если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания COVID-19 или подозрений на заражение им, наши туристы смогут вернуться домой. Мы просим отдыхающих сохранять спокойствие", – сказано в сообщении.

Сколько украинцев находится в закрытых отелях, ведомство не уточнило.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2929895350392636&id=184722968243235

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 14 марта общее число зараженных в мире достигло 150 тыс., количество жертв превысило 5,6 тыс. человек.

В Египте зафиксировано 93 случая заражения, два человека скончались.

Теги: Египет, туристы, украинцы, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Мининфраструктуры, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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