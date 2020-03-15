В Узбекистане подтвержден первый случай коронавируса

Человек, у которого подтвердили коронавирусную инфекцию, прибыл в Узбекистан на самолете. Никаких деталей о заболевшем и стране, откуда он прибыл, не приводится.

В Узбекистане 15 марта выявлен первый случай заражения коронавирусом, сообщил Госкомитет Узбекистана по развитию туризма со ссылкой на данные агентства санитарно-эпидемиологического благополучия.

"Все пассажиры рейса, которым в Узбекистан прибыл первый больной коронавирусом, изолированы", – сказано в сообщении комитета.

При этом никаких деталей о заболевшем и стране, из которой он прилетел, не приводится.

С 14 марта власти Узбекистана отменили авиасообщение с Францией, Испанией и Великобританией, а также запретили въезд в страну гражданам Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции и Испании, это государства с наибольшим количеством заболевших.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 15 марта общее число зараженных в мире превысило 156 тыс., более 5,8 тыс. человек скончались.