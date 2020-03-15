Коронавирус SARS-CoV-2. Глава Минздрава Франции рекомендовал принимать парацетамол

По словам министра здравоохранения Франции Оливье Верана, при коронавирусе отягчающим фактором может стать прием противовоспалительных препаратов.

При коронавирусной инфекции есть смысл принимать парацетамол как жароснижающее средство. Об этом 14 марта заявил в Twitter министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

"COVID-19. Прием противовоспалительных препаратов (ибупрофен, кортизон...) может быть отягчающим фактором инфекции. Если у вас жар, принимайте парацетамол. Если вы уже принимаете противовоспалительные препараты и у вас есть сомнения, проконсультируйтесь с врачом", – написал он.

#COVID * 19 | La prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone, ...) pourrait être un facteur d'aggravation de l’infection. En cas de fièvre, prenez du paracétamol.

Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoires ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin. — Olivier Véran (@olivierveran) March 14, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 15 марта общее число зараженных в мире превысило 156 тыс., более 5,8 тыс. человек скончались.

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля.