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Коронавирус SARS-CoV-2. Глава Минздрава Франции рекомендовал принимать парацетамол

По словам министра здравоохранения Франции Оливье Верана, при коронавирусе отягчающим фактором может стать прием противовоспалительных препаратов.

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Веран рекомендовал обращаться за советом к врачам
Веран рекомендовал обращаться за советом к врачам
Фото: ЕРА

При коронавирусной инфекции есть смысл принимать парацетамол как жароснижающее средство. Об этом 14 марта заявил в Twitter министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

"COVID-19. Прием противовоспалительных препаратов (ибупрофен, кортизон...) может быть отягчающим фактором инфекции. Если у вас жар, принимайте парацетамол. Если вы уже принимаете противовоспалительные препараты и у вас есть сомнения, проконсультируйтесь с врачом", – написал он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 15 марта общее число зараженных в мире превысило 156 тыс., более 5,8 тыс. человек скончались.

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля.

Теги: Франция, лекарства, Минздрав, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Оливье Веран
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