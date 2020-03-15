Коронавирус SARS-CoV-2. Из Украины в Италию для эвакуации украинцев вылетел самолет

Самолет, который вылетел из аэропорта Борисполь в итальянский город Венецию, должен забрать 95 украинцев, которые не могут вернуться из-за закрытой из-за коронавируса границы со Словенией.

15 марта в 16.00 из аэропорта Борисполь вылетел самолет, на котором планируют эвакуировать граждан Украины из охваченной коронавирусом Италии. Об этом информирует Кабинет Министров Украины.

Полет по маршруту Киев – Венеция – Киев выполняет специальный борт авиакомпании SkyUp Airlines.

Самолет должен забрать 95 украинцев, которые не могут попасть домой из-за закрытой из-за коронавируса границы со Словенией.

"Весь экипаж обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами в соответствии с общими рекомендациями, которые предоставило Министерство здравоохранения сотрудникам транспортной отрасли. Медицинский осмотр пассажиров будет осуществляться в Италии до посадки на самолет в соответствии с алгоритмами. Во время полета врачи будут проводить медико-санитарный надзор. По прибытии в Украину все эвакуированные обязаны осуществить 14-дневную самоизоляцию (домашний карантин)", – сказано в сообщении правительства.

О том, что на границе Италии и Словении из-за вспышки коронавируса заблокированы около 100 граждан Украины, 13 марта сообщила программа ТСН. По словам украинцев, с которыми пообщались журналисты, на словенско-итальянскую границу они прибыли вечером 12 марта. Местные пограничники измерили температуру водителю и решили не пропускать автобусы, призвав туристов возвращаться в Италию. При этом у многих граждан Украины истекает граничный срок пребывания в странах ЕС, поэтому их могут обвинить в нарушении законодательства и депортировать.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 15 марта общее число зараженных в мире превысило 156 тыс., более 5,8 тыс. человек скончались.

По состоянию на вечер 14 марта в Италии от коронавирусной инфекции скончался 1441 человек.

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.