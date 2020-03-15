Украинские мобильные операторы отменили плату за звонки на горячие линии по коронавирусу из роуминга

МИД Украины договорился с тремя украинскими мобильными операторами об отмене платы за звонки на горячие линии по коронавирусу в роуминге.

Три ведущих украинских мобильных оператора – Vodafone, "Киевстар" и Lifecell – сделали бесплатными звонки из роуминга на номера государственных горячих линий, посвященных борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Договорились с тремя ключевыми мобильными операторами Украины о бесплатных звонках из роуминга на номера государственных горячих линий по распространению коронавируса. В специальной смс-рассылке граждане Украины за рубежом также получат информацию об обратной связи с органами государственной власти (номера горячих линий МИД, Минздрава, правительственного контактного центра и других) для оперативного решения насущных вопросов", – отметили во внешнеполитической ведомстве.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 15 марта общее число зараженных в мире превысило 156 тыс., более 5,8 тыс. человек скончались.

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.