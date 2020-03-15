Пункт пропуска в Станице Луганской закрывается на две недели

По данным Луганской облгосадминистрации, ежедневно контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" пересекают около 15 тыс. человек. В связи с этим власти решили закрыть пункт пропуска на оккупированные территории в связи с пандемией коронавируса.

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская" с 16 марта прекращает пропуск граждан в обе стороны. Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации в Facebook.

"С 16 марта по приказу командующего операцией Объединенных сил на КПВВ с временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей на две недели запрещается движение в обоих направлениях. Исключение для возвращения на контролируемую правительством территорию делается только для граждан, имеющих постоянную регистрацию на подконтрольной правительству территории", – говорится в заявлении.

"Пойти на такие жесткие меры вынуждают обстоятельства: ежедневно только КПВВ "Станица Луганская" пересекают около 15 тыс. человек. Поэтому угроза заноса и распространения коронавируса с неподконтрольных территорий сверхвысокая. Благодаря принятым мерам безопасности нам удается удерживать ситуацию под контролем – ни одного случая заболевания COVID-19 в области не зафиксировано", – отметил председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай.

Он добавил, что сроки верификации в органах социальной защиты, необходимые для получения соцвыплат гражданами Украины, которые живут в оккупированных районах, будут продлены. "Социальные и пенсионные выплаты прекращаться не будут", – подчеркнули в пресс-службе.