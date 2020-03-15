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Пункт пропуска в Станице Луганской закрывается на две недели

По данным Луганской облгосадминистрации, ежедневно контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" пересекают около 15 тыс. человек. В связи с этим власти решили закрыть пункт пропуска на оккупированные территории в связи с пандемией коронавируса.

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КПВВ в Станице Луганской закрыт по решению командующего ООС
КПВВ в Станице Луганской закрыт по решению командующего ООС
Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская" с 16 марта прекращает пропуск граждан в обе стороны. Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации в Facebook.

"С 16 марта по приказу командующего операцией Объединенных сил на КПВВ с временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей на две недели запрещается движение в обоих направлениях. Исключение для возвращения на контролируемую правительством территорию делается только для граждан, имеющих постоянную регистрацию на подконтрольной правительству территории", – говорится в заявлении.

"Пойти на такие жесткие меры вынуждают обстоятельства: ежедневно только КПВВ "Станица Луганская" пересекают около 15 тыс. человек. Поэтому угроза заноса и распространения коронавируса с неподконтрольных территорий сверхвысокая. Благодаря принятым мерам безопасности нам удается удерживать ситуацию под контролем – ни одного случая заболевания COVID-19 в области не зафиксировано", – отметил председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай.

Он добавил, что сроки верификации в органах социальной защиты, необходимые для получения соцвыплат гражданами Украины, которые живут в оккупированных районах, будут продлены. "Социальные и пенсионные выплаты прекращаться не будут", – подчеркнули в пресс-службе.

https://www.facebook.com/odalug/posts/1472639899584972

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 15 марта общее число зараженных в мире превысило 156 тыс., более 5,8 тыс. человек скончались.

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.

Теги: Украина, Луганская область, эпидемия, Станица Луганская, Сергей Гайдай, Луганская ОГА, КПВВ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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