В Испании коронавирусом заразился первый игрок Примеры

Аргентинский игрок "Валенсии" Эсикьель Гарай сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

Гарай сам сообщил о заражении коронавирусом Фото: EPA

Аргентинский футболист испанской "Валенсии" Эсикьель Гарай на своей странице в Instagram сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией.

"2020 год для меня начался плохо. Я сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас чувствую себя хорошо. Я изолирован и следую рекомендациям органов здравоохранения", – написал Гарай.

Аргентинец стал первым игроком чемпионата Испании по футболу, у которого был обнаружен коронавирус.

С полным списком спортсменов, у которых была обнаружена инфекция, можно ознакомится по ссылке.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 15 марта в Китае зарегистрировано 80 844 случая инфицирования, из них 66 911 человек выздоровели, 3199 умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 14 марта за пределами Китая зарегистрировано 61 518 случаев заражения коронавирусом в 135 странах. 2199 человек умерли.

В Испании по состоянии на конец 14 марта заражено 4231 человек, 120 из них погибли.