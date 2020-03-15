Роналду переделает свои отели в Португалии в больницы для борьбы с коронавирусом

Португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду будет платить зарплату докторам и другим рабочим, которые будут работать в больницах.

Роналду сейчас находится на португальском острове Мадейра Фото: EPA

Португальский футболист Криштиану Роналду переделает свои отели в Португалии в больницы, где будут лечить больных с коронавирусом SARS-CoV-2, пишет испанский ресурс Marca.

Роналду будет сам платить зарплату докторам и другим рабочим, а лечение в больницах футболиста будет бесплатным.

Сейчас футболист "Ювентуса" пребывает на родном острове Мадейра. Одноклубник португальца Даниэле Ругани показал положительный результат на коронавирус, а чемпионат Италии приостановлен.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 15 марта в Китае зарегистрировано 80 844 случая инфицирования, из них 66 911 человек выздоровели, 3199 – умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 14 марта за пределами Китая зарегистрировано 61 518 случаев заражения коронавирусом в 135 странах. 2199 человек умерли.

В Португалии по состоянии на конец 14 марта заражено 112 человек, умерших нет.