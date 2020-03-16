Информация о том, что Роналду передаст свои отели в Португалии под больницы, оказалась фейком

Португальский футболист Криштиану Роналду не будет передавать два своих отеля в Португалии под больницы для борьбы с коронавирусом. Испанская спортивная газета Marca, которая сообщила об этом 15 марта, удалила новость.

Сейчас Роналду находится на карантине на острове Мадейра Фото: EPA

Информация о том, что португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус", переделает свои отели в Португалии в больницы для больных коронавирусной инфекцией, оказалась фейком, проинформировало португальское издание Observador 15 марта.

Издание отмечает, что впервые сообщение об этом появилось в соцсетях 14 марта, 15 марта его перепечатала известная испанская спортивная газета Marca, после этого новость подхватили СМИ во всем мире.

Marca написала, что Роналду будет сам платить зарплату докторам и другим рабочим, а лечение в больницах будет бесплатным, но позже удалила заметку.

"Pestana Group не подтверждает это утверждение. Это ложь", – сказали Observador в компании, которая является партнером футболиста в отельном бизнесе.

Источник издания, близкий к игроку, уточнил, что Роналду не рассматривает подобную меру.

Итальянская газета La Gazzetta dello Sport тоже сумела подтвердить, что информация об отелях Роналду является ложью.

В Португалии Роналду принадлежит два отеля Pestana CR7 – в Лиссабоне и Фуншале (остров Мадейра). В лиссабонском отеле нидерландскому телеканалу RTL Nieuws 15 марта сказали, что им целый день звонят журналисты. "Мы гостиница и не собираемся быть больницей", – отметили в администрации.

Сейчас футболист находится на своей вилле на Мадейре на карантине (футболистов и сотрудников клуба отправили на 14-дневный карантин после того, как коронавирусную инфекцию обнаружили у защитника туринской команды Даниеле Ругани).

13 марта Роналду написал в Instagram пост о коронавирусе. Он отметил, что планета проходит через очень сложный период, который требует от каждого предельного внимания и осторожности.

"Обращаюсь к вам не как футболист, а как сын, отец и человек, обеспокоенный дальнейшим развитием, от которого зависит судьба всего мира. Сейчас важно следовать советам Всемирной организации здравоохранения и официальным источникам, чтобы справиться с текущей ситуацией", – сказано в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 13 Мар 2020 в 9:15 PDT

По состоянию на 16 марта в Португалии подтвердили коронавирус у 331 пациента, летальных случаев не зафиксировано, сообщает Jornal de Notícias.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 15 марта, коронавирусом инфицировано 153 517 человек в более чем 140 странах, 5735 человек скончались.

Большинство заболевших, 80 860 человек, – жители Китая. В этой стране от коронавируса скончалось 3213 человек. В последние недели в Китае фиксируется уменьшение количества заболевших. Так, за последние сутки в этой стране было выявлено 16 новых случаев заражения, а в других странах – 10 955.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.