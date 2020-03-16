В Китае за сутки коронавирусом заразилось 16 человек, в других странах – 10 955 человек

С начала вспышки коронавирусной инфекции в Китае в общей сложности было зарегистрировано 80 860 подтвержденных случаев, 67 490 человек вылечились и выписались, 3213 – умерли.

По состоянию на начало суток 16 марта в Китае зарегистрировано 16 новых случаев заражения коронавирусом и 14 летальных случаев. Об этом сообщает Национальный комитет КНР по здравоохранению.

С начала вспышки заболевания в стране в общей сложности было зарегистрировано 80 860 подтвержденных случаев, 67 490 человек вылечились и выписались (за последние сутки – 838 человек), 3213 – умерли.

В Гонконге, Макао и на Тайване зафиксировано 217 случаев заболевания COVID-19, летальных случаев – пять.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 15 марта за пределами Китая коронавирусом заражены 72 469 человек в 143 странах. 10 955 инцифировались только за последние сутки. Зарегистрирован 2531 случай с летальным исходом, 333 из них – за последние сутки.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.