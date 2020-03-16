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Минздрав Украины призвал не покупать "лекарства от коронавируса", потому что их не существует

Минздрав Украины подчеркивает, что при коронавирусной инфекции предоставляется только симптоматическое лечение.

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В Минздраве подчеркнули, что лекарств от коронавируса не существует
В Минздраве подчеркнули, что лекарств от коронавируса не существует
Фото: EPA

Министерство здравоохранения Украины призвало граждан не покупать "лекарства от коронавируса", потому что на данный момент их не существует. Об этом ведомство сообщило в Facebook.

"В сети появляются рекламные объявления, в которых предлагается приобрести якобы средства для лечения и профилактики COVID-19. Минздрав Украины призывает украинцев не доверять этой информации и не покупать сомнительные препараты. Сейчас в мире не существует специальных лекарств от COVID-19", – сказано в заявлении.

Минздрав подчеркнул, что при коронавирусной инфекции предоставляется симптоматическое лечение.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1481011678728599

"Будьте бдительны, не занимайтесь самолечением и при первых симптомах ОРВИ звоните семейному врачу. Врачи имеют четкий алгоритм действий на все случаи. Отдельно обращаемся к тем, кто пытается спекулировать вокруг темы коронавируса: просим не вводить людей в заблуждение в сложное для мира время. Жизнь и здоровье должны быть главными ценностями", – заявили в ведомстве.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 15 марта общее число зараженных в мире превысило 156 тыс., более 5,8 тыс. человек скончались.

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, эпидемия, карантин, Минздрав, пандемия, коронавирус
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