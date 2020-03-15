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В Украине могут ограничить работу общественного транспорта и приостановить междугороднее сообщение

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий подчеркнул, что решение об ограничении работы общественного транспорта пока не принято. Однако главный санврач Виктор Ляшко отметил, что Минздрав будет выступать с такой инициативой.

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Ляшко: Самый эффективный способ профилактики коронавируса это соблюдение дистанции
Ляшко: Самый эффективный способ профилактики коронавируса – это соблюдение дистанции
Фото: EPA

Министерство здравоохранения Украины будет рекомендовать изменить график работы общественного транспорта. Об этом на брифинге 15 марта сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал "24".

"Мы будем рекомендовать изменить график общественного транспорта, чтобы уменьшить количество населения, которое может находиться… в общем, чтобы минимизировать скопление большого количества людей в одном месте. Поскольку самый эффективный способ профилактики – это [соблюдение] дистанции между людьми: на расстоянии 1,5 м риск заразиться минимальный", – сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли прекращать работу метрополитенов.

На уточняющий вопрос, будет ли прекращено междугороднее сообщение, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отметил: "Такое решение еще не принято. Министерство здравоохранения будет рекомендовать, а на заседании правительства это будет рассматриваться и будет приниматься решение в отношении любого общественного транспорта".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 15 марта общее число зараженных в мире превысило 156 тыс., более 5,8 тыс. человек скончались.

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.

15 марта глава Минздрава Украины Леонид Емец высказал мнение, что работать в Украине должны "только аптеки и продуктовые магазины". Ляшко отмечал, что в ближайшие дни Минздрав инициирует закрытие торгово-развлекательных центров, кинотеатров, музеев и заведений общественного питания.

Теги: транспорт, Украина, Министерство здравоохранения, Кабинет Министров, Владислав Криклий, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус
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