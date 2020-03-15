Минздрав Украины в начале недели предложит закрыть торговые центры, кинотеатры, музеи, кафе и рестораны

По словам замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, сроки закрытия ТРЦ, музеев, кинотеатров, кафе и ресторанов будут зависеть от ситуации с эпидемией коронавируса в Украине и соседних странах.

В ближайшее время Министерство здравоохранения внесет на рассмотрение Кабинета Министров Украины предложение об ужесточении ограничений, введенных в стране в связи с мировой пандемией коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге 15 марта сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал "24".

"Министерство здравоохранения будет инициировать введение более жестких условий, которые необходимо внести в постановление Кабинета Министров о карантине. Мы будем инициировать закрытие торгово-развлекательных центров, кинотеатров, музеев и других учреждений, где массово собираются люди… Мы будем инициировать закрытие заведений общественного питания. В ближайшее время мы это рассмотрим и подадим", – сказал он.

По словам Ляшко, украинский Минздрав внимательно следит за ситуацией с коронавирусом в соседних странах и будет принимать решение, исходя из этого. "Это может произойти и в понедельник, и во вторник, и в среду", – добавил он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 15 марта общее число зараженных в мире превысило 156 тыс., более 5,8 тыс. человек скончались.

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.

15 марта глава Минздрава Украины Леонид Емец высказал мнение, что работать в Украине должны "только аптеки и продуктовые магазины".