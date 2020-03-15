Из Италии эвакуируют 123 человека. В Украине их отправят на домашний карантин

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что украинские власти будут выборочно проверять, как эвакуированные из Италии граждане будут соблюдать условия домашнего карантина.

Из Италии сегодня вечером эвакуируют 123 человека. Об этом на брифинге 15 марта заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал "24".

"Сначала было 126 человек (в начале брифинга Кулеба говорил, что будут эвакуированы 98 туристов, которые в конце недели застряли на границе Италии и Словении, а также 27 граждан Украины, которые изъявили желание вернуться на родину. – "ГОРДОН"), но цифра уменьшилась до 123, потому что три человека из дополнительного списка не прибыли вовремя в аэропорт", – сказал Кулеба.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что прибытие в Киев борта SkyUp с эвакуированными ожидается около 23.00.

Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что все граждане, которые садятся на борт, пройдут три этапа медицинских проверок со стороны итальянских и украинских медиков.

"Все, кого мы перевезем, будут без симптомов, с подтвержденными лабораторными результатами, что болезнь отсутствует. Мы предложили всем пассажирам заполнить анкету с согласием на добровольную самоизоляцию: по прилете они отправятся в самоизоляцию в домашних условиях. За нарушение условий самоизоляции предусмотрена определенная ответственность, поэтому мы будем делать выборочный контроль (из анкет мы знаем, кто где живет), чтобы сделать невозможным распространение коронавирусной инфекции", – подчеркнул Ляшко.

О том, что на границе Италии и Словении из-за вспышки коронавируса заблокированы около 100 граждан Украины, 13 марта сообщила программа ТСН. По словам украинцев, с которыми пообщались журналисты, на словенско-итальянскую границу они прибыли вечером 12 марта. Местные пограничники измерили температуру водителю и решили не пропускать автобусы, призвав туристов возвращаться в Италию. При этом у многих граждан Украины истекает граничный срок пребывания в странах ЕС, поэтому их могут обвинить в нарушении законодательства и депортировать.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 15 марта общее число зараженных в мире превысило 156 тыс., более 5,8 тыс. человек скончались.

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.