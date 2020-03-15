"Работать должны только аптеки и продуктовые магазины". К украинцам из-за коронавируса обратился глава Минздрава

Чтобы предотвратить массовое заражение украинцев коронавирусом, следует действовать на опережение, жестко и без исключений, заявил министр здравоохранения Украины Илья Емец.

Украинцам следует серьезно отнестись к угрозе коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Илья Емец в обращении к гражданам, опубликованном 15 марта в Facebook Министерства здравоохранения.

"Со всей ответственностью сообщаю: сегодня угроза, которую несет коронавирус, велика как никогда. Для инфекции не имеет значения материальное положение или социальный статус. Болеют как всемирно известные политики, актеры, так и простые люди. Сегодня враг номер один не только украинского общества, но и всего мира – это смертельно опасная инфекция, коронавирус", – сказал министр.

Он считает, что промедление "может стоить сотен и даже тысяч человеческих жизней".

"Мы не имеем права ждать массового заражения украинцев. Должны действовать немедленно, на опережение. Жестко и без исключений. Необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины, необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы сотрудников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек", – отметил Емец.

По его словам, "больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные, с учетом ситуации".

"Обрабатывать необходимо только ургентные случаи. Все плановые мероприятия отменить и направить все ресурсы на подготовку к борьбе с инфекцией. Призываю всех украинцев не быть легкомысленными. Это то время, когда необходимо не паниковать, а мобилизоваться, собрать все силы и помочь себе, своим близким и своим согражданам. Сейчас еще есть возможность не допустить ужасной трагедии на территории всей Украины. Успешный опыт других стран показал, что самоизоляция – самый эффективный способ предупреждения распространения болезни. Будьте сознательными, берегите себя и своих близких", – заявил Емец.

Он считает, что "гарантированно победим", если граждане будут выполнять инструкции, правила и рекомендации.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 15 марта общее число зараженных в мире превысило 156 тыс., более 5,8 тыс. человек скончались.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.