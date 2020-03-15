Накануне прекращения полетов цены на рейсы МАУ выросли в несколько раз. АМКУ проведет проверку

В "Международных авиалиниях Украины", комментируя подорожание билетов, заявили, что стоимость авиаперелета формирует специальная система расчета Revenue Management System, которая "исключает вероятность формирования стоимости авиабилетов в ручном режиме".

В МАУ заверили, что цены формируются автоматически на основании данных о спросе Фото: depositphotos.com

За несколько дней до прекращения полетов в связи с закрытием границ Украины стоимость билетов на рейсы "Международных авиалиний Украины" (МАУ) выросла в несколько раз, пишет НВ.

Например, цена билета на рейс МАУ Лондон – Киев, запланированный на 16 марта, составляет 24 тыс. грн, тогда как 14 марта билет стоил около 10 тыс.

Издание отмечает, что подорожали билеты на рейсы и из других европейских городов.

"Знаю, что сейчас активно разгоняют зраду о стоимости билетов. В принципе, рациональные аргументы не срабатывают, когда кто-то просто хайпует, чтобы набрать лайки и шеры. Но я все же попробую. Самолеты из-за введенных ограничений следуют в аэропорты назначения пустыми. Фактически пассажирам приходится платить по формату roundtrip – "туда и обратно". По такому принципу работает не только МАУ, как бы хейтерам ни хотелось обвинить нас в этом", – написал в Facebook гендиректор МАУ Евгений Дыхне.

В доказательство своих слов Дыхне опубликовал несколько скриншотов с ценами на рейсы других авиакомпаний.

В авиакомпании, комментируя подорожание билетов, заявили, что "главный союзник роста цен на авиабилеты – это паника". Как сказано в заявлении МАУ, поступившем в распоряжение издания "ГОРДОН", "стоимость авиаперелета формирует специальная система расчета Revenue Management System, которая исключает вероятность формирования стоимости авиабилетов в ручном режиме".

"Эта система автоматически определяет стоимость на том или ином маршруте в соответствии с целым рядом показателей: интенсивностью продаж, спросом на определенный период времени и тому подобное. Цифровые алгоритмы анализируют объем запросов на покупку авиабилетов и пересчитывают их стоимость в соответствии с количеством пользователей, которые одновременно заходят в глобальную систему бронирования для заказа билета и создания бронирования. Увеличение запросов на оформление билета система расценивает как повышение спроса со соответствующей корректировкой стоимости", – пояснили в МАУ.

Авиакомпания заявила, что посещаемость сайта МАУ за последние дни "выросла в сотни раз".

"МАУ отошла от ручного режима формирования стоимости перелетов много лет назад и не намерена возвращаться в каменный век", – сказано в заявлении.

Киевское отделение Антимонопольного комитета Украины намерено проверить обоснованность повышения стоимости билетов.

"В АМКУ поступили сообщения, что крупнейший национальный авиаперевозчик "Международные авиалинии Украины" резко поднял цены на билеты на последние дни перед остановкой авиасообщения. Иллюстрируют обращение следующими данными: билет экономкласса Лондон – Киев на 15 марта стоит 24 тыс. грн, притом накануне – менее 10 тыс. АМКУ изучит эти факты и, в случае установления нарушений конкурентного законодательства, накажет нарушителя", – заявил руководитель отделения Алексей Хмельницкий в Facebook.

По его словам, АМКУ может оштрафовать нарушителя на сумму, составляющую до 10% годового дохода компании.

Из-за пандемии коронавируса в мире Украина с 16 марта решила закрыть границу для иностранцев, а с полуночи 17 марта – прекратить регулярное авиасообщение. 14 марта МАУ сообщила, что выполнит решение украинских властей и прекратит регулярные рейсы с 00.00 17 марта.

В Украине на данный момент зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 15 марта общее число зараженных в мире превысило 156 тыс., более 5,8 тыс. человек скончались.