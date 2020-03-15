Шмыгаль: 10 млн медицинских масок передадим в учреждения здравоохранения по всей Украине

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, он лично убедился, что на украинских складах есть медицинские маски, портативные аппараты для вентиляции легких и другая аппаратура.

16 марта в учреждения здравоохранения Украины передадут 10 млн медицинских масок. Об этом 15 марта в своем Telegram-канале проинформировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"10 млн медицинских масок завтра передадим в учреждения здравоохранения по всей Украине! Сегодня лично проверил областные медицинские склады совместно с главным государственным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко", – написал он.

По словам главы правительства, "на складах порядок".

"Маски есть, 10 млн штук, аппараты для искусственной вентиляции легких портативные есть, 69 штук, пульсоксиметры – 1350 единиц, дыхательный аппарат ручной силиконовый – 1180 единиц, насос инфузионный – 1330 единиц, концентратор кислородный – 34 единицы", – перечислил Шмыгаль.

Он отметил, что украинская власть активно работает с производителями, поставщиками и продавцами масок и других средств индивидуальной защиты "с целью нормализации ситуации в сетях аптек".

"Есть предварительные договоренности с международными партнерами о поставках в Украину миллионов масок и необходимого оборудования", – подчеркнул Шмыгаль.

С 12 марта Кабинет Министров из-за коронавируса SARS-CoV-2 ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 15 марта общее число зараженных в мире превысило 156 тыс., более 5,8 тыс. человек скончались.

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.