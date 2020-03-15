Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Во Львове в понедельник закроются все заведения, кроме аптек, заправок и продуктовых магазинов

Официальное решение комиссии по ЧС Львовского горсовета о закрытии всех заведений будет принято в понедельник, заявил мэр города Андрей Садовый.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Садовый рекомендует готовиться к закрытию торговых точек
Садовый рекомендует готовиться к закрытию торговых точек
Фото: depositphotos.com

С 16 марта во Львове будут закрыты все торговые и развлекательные учреждения, кроме аптек, заправок и продуктовых магазинов. Об этом в Facebook вечером 15 марта сообщил мэр города Андрей Садовый.

"С понедельника во Львове закрываем все заведения торговли, кроме продуктовых [магазинов], аптек и заправок. Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовиться уже можно", – отметил он.

https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/2948377111868491

В комментарии Zaxid.net мэр уточнил, что речь идет о временном прекращении деятельности всех торговых заведений, "не имеющих стратегического значения для жизнедеятельности": ресторанов, кафе и торгово-развлекательных центров.

Решение 16 марта должна принять городская комиссия по вопросам техногенной безопасности. 17 марта состоится внеочередная сессия горсовета, на которой депутаты также рассмотрят усиление мер по противодействию распространению коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 15 марта общее число зараженных в мире превысило 156 тыс., более 5,8 тыс. человек скончались.

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.

15 марта глава Минздрава Украины Леонид Емец высказал мнение, что работать в Украине должны "только аптеки и продуктовые магазины". Главный санврач Виктор Ляшко отмечал, что в ближайшие дни Минздрав инициирует закрытие торгово-развлекательных центров, кинотеатров, музеев и заведений общественного питания.

Теги: Львов, Украина, Андрей Садовый, торговля, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Королева Великобритании Елизавета II отменила официальные мероприятия
Королева Великобритании Елизавета II отменила официальные мероприятия
Гайтана открыла велосезон
Гайтана открыла велосезон
Pokemon GO отправляет покемонов на домашний карантин
Pokemon GO отправляет покемонов на домашний карантин
  Вышел трейлер фильма о Beastie Boys. Видео
  Вышел трейлер фильма о Beastie Boys. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS