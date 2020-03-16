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Эпидемия коронавируса продлится еще год, им заразятся 80% британцев – секретный отчет медиков Великобритании

Около 500 тыс. британцев могут погибнуть в ходе эпидемии коронавируса в Великобритании, об этом говорится в секретном отчете для высокопоставленных чиновников британской Национальной службы здравоохранения.

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На данный момент в Британии 35 человек умерли от COVID-19
На данный момент в Британии 35 человек умерли от COVID-19
Фото: ЕРА

Эпидемия коронавируса в Великобритании продлится до следующей весны и может привести к госпитализации 7,9 миллиона человек. Об этом идет речь в секретном отчете для высокопоставленных чиновников британской Национальной службы здравоохранения, который оказался в распоряжении газеты The Guardian.

По данным издания, отчет стал первым документом, в котором руководители здравоохранения признали, что ожидают распространения вируса еще 12 месяцев. В документе говорится, что за это время им заразятся около 80% жителей страны – четверо из пяти британцев. Инфекция может привести к гибели более полумиллиона человек.

Предполагается, что до 15% от этого числа понадобиться госпитализация – это 7,9 млн. человек.

В документе также говорится, что около 500 тыс. из 5 млн британцев, которые работают в основных службах и на критически важной инфраструктуре, могут заболеть в любое время в течение месячного пика эпидемии.

Сообщается, что служба здравоохранения не может справиться с большим количеством людей с симптомами, которые необходимо проверить, потому что лаборатории перегружены работой в связи со вспышкой болезни.

Теперь тестирование будут проходить только тяжелобольные, которые уже находятся в больнице, и люди в домах престарелых и тюрьмах, где был обнаружен коронавирус, говорится в отчете.

Документ был составлен группой по обеспечению готовности и реагированию в чрезвычайных ситуациях и одобрен Сьюзан Хопкинс, ведущим должностным лицом, занимающимся вспышкой в Британии. Отчет был передан руководителям больниц и старшим врачам Национальной службы здравоохранения.

По состоянию на 15 марта в Британии зарегистрировано 1372 случая заражения коронавирусом, 35 человек умерли, говорится в Twitter министерства здравоохранения страны.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 16 марта в Китае в общей сложности было зарегистрировано 80 860 подтвержденных случаев, 67 490 человек вылечились и выписались, 3213 умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 15 марта за пределами Китая коронавирусом заражены 72 469 человек в 143 странах. 10 955 инфицировались только за последние сутки. Зарегистрирован 2531 случай с летальным исходом, 333 из них – за последние сутки.

В Украине по состоянию на 9.00 16 марта подтверждено пять случаев инфицирования коронавирусом. Четыре человека заразились в Черновицкой области и один в Житомирской (летальный исход). Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

Теги: Великобритания, эпидемия, медики, больницы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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