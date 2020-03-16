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"Популярнее, чем сигареты". Нефьодов заявил, что в Украине маски стали наиболее контрабандным товаром

В течение 14–15 марта из Украины пытались незаконно вывезти 130 тыс. штук медицинских масок разных типов, рассказал руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

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Кабмин Украины запретил экспортировать из страны медицинские маски
Кабмин Украины запретил экспортировать из страны медицинские маски
Фото: depositphotos.com

Медицинские маски стали одними из самых популярных товаров, которые пытаются вывезти контрабандой из Украины. Об этом 16 марта во время брифинга рассказал руководитель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Так как правительство приняло решение по поводу ограничения экспорта медицинских масок, то мы с Госпогранслужбой и Нацполицией достаточно жестко это контролируем. Могу сказать, что за эти выходные у нас маски стали более популярным товаром для контрабанды из Украины, чем сигареты", – сказал он.

Нефьодов добавил, что только в течение 14–15 марта из Украины пытались незаконно вывезти 130 тыс. штук масок разных типов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Большинство заболевших, 80 860 человек, – жители Китая. В этой стране от коронавируса скончалось 3213 человек. В последние недели в Китае фиксируется уменьшение количества заболевших. Так, за последние сутки в этой стране было выявлено 16 новых случаев заражения, а в других странах – 10 955.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей

Теги: Украина, Кабинет Министров, медицина, правительство, Госпогранслужба, экспорт, контрабанда, карантин, украинцы, Максим Нефьодов, ограничения, Государственная таможенная служба Украины, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, авиасообщение, коронавирус
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