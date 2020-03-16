Коронавирус SARS-CoV-2. Louis Vuitton будет выпускать антисептики вместо духов

Из-за распространения коронавирусной инфекции на трех фабриках компании LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE во Франции, где обычно выпускали косметику и духи Christian Dior, Guerlain и Givenchy, с сегодняшнего дня будут производить антисептические гели. Их бесплатно будут передавать французским органам здравоохранения.

Компания LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE пообещала, что будет выпускать антисептики столько, сколько нужно Фото: EPA

Французская компания LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE (LVMH), которая специализируется на производстве люксовых товаров, будет использовать свои линии по выпуску парфюмерии для создания дезинфекторов для рук. Об этом 15 марта сообщило французское издание Cnews со ссылкой на заявление компании.

Такое решение было принято в связи с быстрым распространением коронавирусной инфекции.

Под выпуск антисептических гелей переоборудованы линии на трех фабриках LVMH во Франции, где обычно выпускали косметику и духи Christian Dior, Guerlain и Givenchy.

Производство водно-спиртовых гелей на фабриках в Сен-Жан-де-Брее, Шартре и Бове должно начаться сегодня. Ожидается, что уже в первую неделю будет выпущено 12 тонн антисептика.

Гели бесплатно передадут французским органам здравоохранения, и эта инициатива будет продолжаться "столько, сколько будет необходимо", подчеркнули в LVMH.

В Twitter парижское государственное управление здравоохранения (AP-HP) поблагодарило LVMH за инициативу. Ранее в AP-HP заявляли, что есть "напряженность" с поставками водно-спиртовых гелей, но пока нет недостатка.

L’@APHP remercie @LVMH de sa proposition de fabriquer et distribuer gratuitement des gels hydroalcooliques en grande quantité.

Ils seront livrés gracieusement dès lundi à l’AP-HP notamment. Engagement de LVMH maintenu le temps nécessaire en lien avec autorités sanitaires — AP-HP (@APHP) March 15, 2020

По последним данным, во Франции зафиксировано 5423 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, из них 127 закончились летально, сообщает Cnews. По данным Всемирной организации здравоохранения, по количеству инфицированных Франция занимает третье место в Европе после Италии и Испании.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 15 марта, коронавирусом инфицировано 153 517 человек в более чем 140 странах, 5735 человек скончались.

Большинство заболевших, 80 860 человек, – жители Китая. В этой стране от коронавируса скончалось 3213 человек. В последние недели в Китае фиксируется уменьшение количества заболевших. Так, за последние сутки в этой стране было выявлено 16 новых случаев заражения, а в других странах – 10 955.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.