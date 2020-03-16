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Коронавирус SARS-CoV-2. 16 марта лидеры стран G7 проведут экстренную видеоконференцию

Лидеры стран "Большой семерки" будут координировать исследования в области разработки вакцин и лечения коронавируса, рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.

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Лидеры G7 в режиме видеоконференции собираются проработать экономические и финансовые меры, направленные на борьбу с коронавирусом
Лидеры G7 в режиме видеоконференции собираются проработать экономические и финансовые меры, направленные на борьбу с коронавирусом
Фото: depositphotos.com

В связи с угрозой распространения коронавируса лидеры стран "Большой семерки" (G7) проведут 16 марта совещание по видеосвязи. Об этом 13 марта сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter.

"Я созвонился с президентом США Дональдом Трампом и лидерами G7, и мы договорились организовать в понедельник внеочередной саммит лидеров посредством видеоконференции на тему COVID-19", — написал Макрон.

Он добавил, что главы государств будут координировать исследования в области разработки вакцин и лечения коронавируса.

Кроме того, лидеры стран собираются проработать экономические и финансовые меры, направленные на борьбу с коронавирусом.

В G7 входят США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония и Канада.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 16 марта в Китае в общей сложности было зарегистрировано 80 860 подтвержденных случаев, 67 490 человек вылечились и выписались, 3213 – умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 15 марта за пределами Китая коронавирусом заражены 72 469 человек в 143 странах. 10 955 инцифировались только за последние сутки. Зарегистрирован 2531 случай с летальным исходом, 333 из них – за последние сутки.

В Украине по состоянию на 9.00 16 марта подтверждено пять случаев инфицирования коронавирусом. Четыре человека заразились в Черновицкой области и один в Житомирской (летальный исход). Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

Теги: США, Германия, Украина, Китай, Франция, Великобритания, Италия, Канада, Япония, Большая семерка, исследование, Эммануэль Макрон, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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