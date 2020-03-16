Коронавирус SARS-CoV-2. 16 марта лидеры стран G7 проведут экстренную видеоконференцию

Лидеры стран "Большой семерки" будут координировать исследования в области разработки вакцин и лечения коронавируса, рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Лидеры G7 в режиме видеоконференции собираются проработать экономические и финансовые меры, направленные на борьбу с коронавирусом Фото: depositphotos.com

В связи с угрозой распространения коронавируса лидеры стран "Большой семерки" (G7) проведут 16 марта совещание по видеосвязи. Об этом 13 марта сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter.

"Я созвонился с президентом США Дональдом Трампом и лидерами G7, и мы договорились организовать в понедельник внеочередной саммит лидеров посредством видеоконференции на тему COVID-19", — написал Макрон.

Он добавил, что главы государств будут координировать исследования в области разработки вакцин и лечения коронавируса.

Кроме того, лидеры стран собираются проработать экономические и финансовые меры, направленные на борьбу с коронавирусом.

Following my call with @realDonaldTrump and all G7 leaders, we agreed to organize an extraordinary Leaders Summit by videoconference on Monday on Covid-19. We will coordinate research efforts on a vaccine and treatments, and work on an economic and financial response. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 13, 2020

В G7 входят США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония и Канада.