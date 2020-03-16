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Россия из-за коронавируса закрывает границу с Беларусью

Правительство РФ приняло решение о закрытии границы с Беларусью для передвижения людей.

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Граница РФ с Беларусью будет перекрыта
Граница РФ с Беларусью будет перекрыта
Фото: Анжелика Василевская / TUT.BY

В РФ решили закрыть границу с Беларусью из-за вспышки коронавируса. Об этом сегодня на совещании заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

По его словам, граница будет полностью закрыта для перемещения людей.

Мишустин подчеркнул, что власти РФ будут делать все, чтобы защитить страну от "новой угрозы" и не допустить массового распространения коронавируса.

По состоянию на 15 марта на территории России зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции. В Беларуси коронавирусом заразилось 27 человек, сообщает телеканал ОНТ.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 16 марта в Китае в общей сложности было зарегистрировано 80 860 подтвержденных случаев, 67 490 человек вылечились и выписались, 3213 – умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 15 марта за пределами Китая коронавирусом заражены 72 469 человек в 143 странах. 10 955 инцифировались только за последние сутки. Зарегистрирован 2531 случай с летальным исходом, 333 из них – за последние сутки.

Теги: Россия, Беларусь, правительство, граница, Михаил Мишустин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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