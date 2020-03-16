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Из-за конституционных поправок Россия может оказаться полностью в объятиях коронавируса – Белковский

Если 22 апреля в РФ проведут референдум по поправкам в конституцию, это увеличит распространение коронавируса среди жителей страны, считает российский политолог Станислав Белковский.

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Белковский призвал не ходить на референдум
Белковский призвал не ходить на референдум
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Возможное проведение 22 апреля всероссийского референдума о поправках к конституции может привести к распространению коронавируса. Такое мнение 14 марта в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразил российский политолог Станислав Белковский.

"Из-за этих конституционных поправок, по сути, нафиг никому не нужных, Россия может оказаться полностью в объятиях коронавируса. Вообще, по уму, конечно, 22 апреля надо отменять, а масштаб торжеств на 9 мая сокращать. И вот если [президент РФ] Владимир Путин окажется лидером, который способен на это пойти, то, может быть, и восприниматься в современной истории он будет по-другому", – сказал политолог.

По его словам, он не верит, что плебисцит 22 апреля отменят.

"Подтолкнув страну в объятия коронавируса, Кремль тем самым простимулирует распространение эпидемии на российской территории и резкий качественный рост числа инфицированных, больных и мертвых ради того, чтобы конституционные поправки проскочили в соответствии с базовыми кремлевскими требованиями – не менее 70% явка и не менее 60% голосов "за", – считает Белковский.

Он призвал не ходить на референдум.

20 января Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. В документе, в частности, предлагается закрепить приоритет конституции над международным правом.

4 февраля Путин говорил, что поправки в конституцию вносятся не для продления его полномочий. Однако 10 марта по предложению Терешковой Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина.

11 марта поправки поддержали обе палаты российского парламента, а 14 марта закон подписал Путин.

Если Конституционный суд РФ подтвердит соответствие поправок конституции, проект вынесут на всероссийское голосование 22 апреля. По данным СМИ, КС РФ уже рассматривает этот вопрос.

Теги: Россия, Конституция, референдум, Станислав Белковский, эпидемия, голосование, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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