Конституционный суд РФ собрал экстренное заседание по поправкам в конституцию – СМИ

Конституционный суд РФ в закрытом режиме изучает на соответствие конституции поправок, которые внесли накануне в основной закон, сообщает "Русская служба ВВС".

14 марта Конституционный суд (КС) России собрался на экстренное заседание для рассмотрения поправок в конституцию, внесенных парламентом страны и подписанных президентом Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает "Русская служба ВВС".

Обращение в КС было от Путина.

Заседание в закрытом режиме проходит в здании на Сенатской площади в Санкт-Петербурге.

Собеседники телекомпании говорят, что в заседании не принимает участие судья КС Константин Арановский. По одной из версий, он находится на больничном.

Заключение по поправкам суд должен предоставить Путину в течение семи дней.

"Русская служба ВВС" подчеркивает, что суббота в Конституционном суде – выходной день, и отмечает, что последний раз суд проводил экстренное заседание в марте 2014 года, когда изучал конституционность аннексии Крыма. Запрос от Путина поступил в КС 18 марта, а одобрен был утром следующего дня.

20 января Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. В документе, в частности, предлагается закрепить приоритет конституции над международным правом.

4 февраля Путин говорил, что поправки в конституцию вносятся не для продления его полномочий. Однако 10 марта по предложению депутата от "Единой России" Валентины Терешковой Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина. Таким образом, он может вновь баллотироваться в президенты в 2024 году.

11 марта поправки поддержали обе палаты российского парламента, а 14 марта закон подписал Путин.

Если Конституционный суд РФ подтвердит соответствие поправок конституции, проект вынесут на всероссийское голосование 22 апреля.