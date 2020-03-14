Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

На протестах против обнуления сроков Путина в Москве полиция задержала около 50 человек

Возле здания ФСБ в Москве прошла серия одиночных пикетов против политических репрессий и принятия поправок к конституции РФ, позволяющих Владимиру Путину остаться президентом после 2024 года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Москве протестовали против репрессий новых сроков Путина
В Москве протестовали против репрессий новых сроков Путина
Фото: ЕРА

14 марта в Москве активисты провели у здания ФСБ одиночные пикеты против политических репрессий. По данным "ОВД-Инфо", задержано около 50 человек.

В отделы полиции увезли, в частности, правозащитника Льва Пономарева, оппозиционных политиков Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева.

Как пишет "Коммерсантъ", изначально задержания проводились без применения силы, пикетчиков брали под руки и отводили в автобус. Позже активистов стали уводить, заламывая руки.

Серию пикетов организовали активисты Rupression. Главный лозунг акции – "Обнулите сроки политзекам". В руках у участников акции были плакаты против принятия поправок к конституции РФ, позволяющих Владимиру Путину оставаться президентом после 2024 года.

10 марта по предложению депутата от "Единой России" Валентины Терешковой Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина. Таким образом, он может вновь баллотироваться в президенты в 2024 году.

11 марта поправки поддержали обе палаты российского парламента. 14 марта Путин подписал соответствующий закон.

Если Конституционный суд РФ подтвердит соответствие поправок конституции, проект вынесут на всероссийское голосование 22 апреля.

Теги: Россия, Конституция, оппозиция, протесты, Москва, ФСБ, репрессии, Сергей Удальцов, Лев Пономарев, задержание, Леонид Развозжаев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Королева Великобритании Елизавета II отменила официальные мероприятия
Королева Великобритании Елизавета II отменила официальные мероприятия
Гайтана открыла велосезон
Гайтана открыла велосезон
Pokemon GO отправляет покемонов на домашний карантин
Pokemon GO отправляет покемонов на домашний карантин
  Вышел трейлер фильма о Beastie Boys. Видео
  Вышел трейлер фильма о Beastie Boys. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS