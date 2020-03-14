На протестах против обнуления сроков Путина в Москве полиция задержала около 50 человек

Возле здания ФСБ в Москве прошла серия одиночных пикетов против политических репрессий и принятия поправок к конституции РФ, позволяющих Владимиру Путину остаться президентом после 2024 года.

В Москве протестовали против репрессий новых сроков Путина Фото: ЕРА

14 марта в Москве активисты провели у здания ФСБ одиночные пикеты против политических репрессий. По данным "ОВД-Инфо", задержано около 50 человек.

В отделы полиции увезли, в частности, правозащитника Льва Пономарева, оппозиционных политиков Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева.

Как пишет "Коммерсантъ", изначально задержания проводились без применения силы, пикетчиков брали под руки и отводили в автобус. Позже активистов стали уводить, заламывая руки.

Серию пикетов организовали активисты Rupression. Главный лозунг акции – "Обнулите сроки политзекам". В руках у участников акции были плакаты против принятия поправок к конституции РФ, позволяющих Владимиру Путину оставаться президентом после 2024 года.

10 марта по предложению депутата от "Единой России" Валентины Терешковой Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина. Таким образом, он может вновь баллотироваться в президенты в 2024 году.

11 марта поправки поддержали обе палаты российского парламента. 14 марта Путин подписал соответствующий закон.

Если Конституционный суд РФ подтвердит соответствие поправок конституции, проект вынесут на всероссийское голосование 22 апреля.