Путин подписал закон о поправках к конституции РФ

11 марта поправки к конституции, позволяющие Владимиру Путину вновь баллотироваться в президенты РФ, поддержали обе палаты российского парламента. Сегодня закон с подписью главы Кремля был официально опубликован.

Президент России Владимир Путин 14 марта подписал закон о поправках к конституции, которые, в частности, обнуляют его текущий и предыдущие президентские сроки.

Закон "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" размещен на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Ранее 14 марта Совет Федерации утвердил решения всех региональных парламентов России, которые одобрили поправки. Об этом сказано на сайте верхней палаты российского парламента.

20 января президент РФ Владимир Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. В документе, в частности, предлагается закрепить приоритет конституции над международным правом.

4 февраля Путин говорил, что поправки в конституцию вносятся не для продления его полномочий. Однако 10 марта по предложению депутата от "Единой России" Валентины Терешковой Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина. Таким образом, он может вновь баллотироваться в президенты в 2024 году.

11 марта поправки поддержали обе палаты российского парламента. Если Конституционный суд РФ подтвердит соответствие поправок конституции, проект вынесут на всероссийское голосование 22 апреля.