Путин заявил, что после ухода с поста президента не собирается возглавить Госсовет

Наделение Госсовета РФ особыми полномочиями будет означать появление в стране двоевластия, считает российский президент Владимир Путин.

Путин: Я не себя боюсь, я с ума не сойду Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что не может после ухода с должности президента возглавить Госсовет, потому что это будет означать появление двоевластия в стране. Об этом он сказал на встрече с представителями общественности в Иваново, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

"Предлагается наделить, скажем, Госсовет какими-то особыми полномочиями и возглавить этот Госсовет. Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране, для России абсолютно губительная ситуация", – подчеркнул Путин.

По словам президента РФ, переход государства на парламентскую форму правления сыграл бы отрицательную роль.

"У нас без сильной президентской власти в стране будет плохо. У нас нет устойчивых политических партий, которые в Европе столетиями росли. Но даже там сбои очень большие в парламентской системе. Например, в Бельгии до сих пор, год не могут сформировать правительство", – заметил он.

Глава Кремля также не хочет отменять ограничение президентских сроков.

"Я не себя боюсь, я с ума не сойду, дело не во мне. Мы вносим поправки в конституцию даже не на пять, не на 10 лет – минимум лет на 30, думаю, на 50. Сейчас действительно, может быть, важнее даже стабильность, спокойное развитие страны, но потом, когда страна наберет побольше уверенности в себе, побольше ресурсов всяких, "жирка", что называется, тогда точно совершенно нужно, безусловно, обеспечить сменяемость власти. А сейчас взять и из конституции убрать обязательную сменяемость – как-то не могу, мне это не нравится", – заявил Путин.

20 января российский президент внес проект закона о поправке к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать должность главы государства более двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, предусматривающую формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов полагают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда истекает его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции, он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

4 февраля Путин говорил, что поправки в конституцию вносятся не для продления его полномочий.

Референдум по поправкам в конституцию запланирован на 22 апреля.