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Белковский: Русский народ устал от Путина

Президент РФ Владимир Путин готовит почву для того, чтобы уйти с президентского поста, сохранив определенные рычаги власти и статус гаранта политической стабильности и правящей системы в целом, такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" высказал российский политолог Станислав Белковский.

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Белковский: Путин уже пережил себя
Белковский: Путин уже пережил себя
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин знает, что россияне от него устали, однако его эта ситуация не пугает. Такое мнение в интервью журналисту, основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский политолог Станислав Белковский.

"Русский народ устал от Владимира Владимировича, что превышен лимит его пребывания на президентском посту. О чем сам Владимир Владимирович знает... Другое дело – что это его не пугает. Он считает, что верноподданный народ все равно в критической ситуации его поддержит. То есть не то что он просыпается в холодном поту ночью с мыслями о том, а не придут ли его выносить прямо из резиденции в Ново-Огарево или в Сочи. Нет, он так не думает. Он считает, что все равно, если выборы завтра состоятся, он получит необходимый процент. С другой стороны, он готовит, естественно, почву для того, чтобы отползти с президентского поста, сохранив определенные рычаги власти и статус гаранта политической стабильности и правящей системы в целом", – сказал Белковский.

По его словам, Путин уже пережил себя, потому что 20 лет – много по любым меркам.

"Когда канцлер [Германии] Гельмут Коль проиграл выборы в 1998 году... Владимир Путин несколько позже говорил об этом публично, он отсылался к этим событиям и говорил: "Какой хороший был канцлер Коль, а все равно проиграл выборы. А почему? Потому что он сидел на своем посту 16 лет, а это слишком много. Когда правитель надоедает, уже не важно, насколько успешен он". Это говорил сам Владимир Владимирович. И к нему это относится в полной мере на сегодняшний день", – добавил политолог.

Белковский: Почему Путин снял Медведева? Увлечение алкоголем сказалось. Владимир Владимирович это не любит, так как сам завязал. Читайте полное интервью

Владимир Путин занимал должность российского президента с 7 мая 2000 года по 7 мая 2008-го. После этого президентом был избран Дмитрий Медведев, а Путин стал премьер-министром. Путин повторно выиграл президентские выборы в 2012-м, а потом в 2018 году.

Теги: Россия, Владимир Путин, Станислав Белковский, президент
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