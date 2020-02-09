"Это худшее, что могло случиться с нашим домом". Блогер повесил портрет Путина в лифте московской многоэтажки и записал реакцию жителей. Видео
Российский блогер Башир Дохов повесил в лифте московской многоэтажки портрет президента РФ Владимира Путина и установил видеокамеру, чтобы записать реакцию жильцов. Видео 5 февраля было опубликовано на YouTube-канале “Блог Бабули”. За три дня его просмотрели более миллиона раз.
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