Успенская: Я женщина высокого класса. Если и буду с кем, то только с Медведевым или Путиным

Российская певица Любовь Успенская заявила, что видит в качестве партнера президента РФ Владимира Путина или экс-премьер-министра Дмитрия Медведева.

66-летняя российская певица Любовь Успенская в интервью изданию "Собеседник" назвала себя женщиной высокого класса.

Исполнительница рассказала, что не общается с бывшим мужем, бизнесменом Александром Плаксиным, проживающим в США.

"Он даже не отвечает на звонки. Боится, что ему зададут вопрос, а ответа он не найдет. Этот человек все сделал, чтобы разрушить и меня, и [нашу дочь] Таню. Понимаете, через дочь он хотел разрушить мою жизнь. И у него это получилось. Но есть Бог. И он всем судья", – сказала она.

На просьбу прокомментировать предложение выйти замуж за бывшего участника реалити-шоу "Дом-2" Успенская сказала, что это чересчур.

"Вы что, смеетесь? Я женщина высокого класса. И если уж и буду с кем, то только с [экс-премьер-министром РФ Дмитрием] Медведевым или [президентом РФ Владимиром] Путиным", – заявила певица.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Успенская назвала Путина тонким и чувственным.

Любовь Успенская родилась 24 февраля 1954 года в Киеве. Она исполняет песни в жанре шансон и городской романс.