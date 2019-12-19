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19 декабря, 2019
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Тонкий, чувственный". Успенская рассказала об эротическом сне с Путиным и посоветовала женщинам мастурбировать

65-летняя российская певица Любовь Успенская призналась, что при встрече с президентом РФ Владимиром Путиным увидела в нем мужчину, а не президента.

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Успенская: Снился сон, что я сижу у камина. Владимир Владимирович со мной сидит
Успенская: Снился сон, что я сижу у камина. Владимир Владимирович со мной сидит
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

Российская певица Любовь Успенская призналась, что ей снился эротический сон с участием президента РФ Владимира Путина. Об этом она рассказала в интервью украинскому журналисту, основателю проекта "ГОРДОН" Дмитрию Гордону в программе "В гостях у Дмитрия Гордона", которая выходит на одноименном YouTube-канале.

"Снился сон, что я сижу у камина. Владимир Владимирович со мной сидит. Он такой тонкий, чувственный. Я увидела в нем не президента, а мужчину", – рассказала Успенская.

По словам певицы, после того как она рассказала президенту РФ о своем сновидении и спела, Путин сказал, что его друг расплакался. На вопрос Успенской "А вы?" он ответил: "Я не плакал".

Певица призналась, что не носит нижнее белье и публикует снимки в стиле ню в соцсети в свое удовольствие.

"Нормальные люди хорошо пишут. Уроды, которые даже в одежде не могут показаться красивыми, завидуют", – прокомментировала критику в свой адрес исполнительница. 

Она также добавила, что рекомендовала своим подписчицам заниматься мастурбацией.

"По мастурбации, минету есть курсы. Пусть идут на курсы, учатся. Многие приходят, говорят: "Вроде бы все знала, а оказывается, вокруг да около", – сказала она.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Любовь Успенская родилась 24 февраля 1954 года в Киеве. Она исполняет песни в жанре шансон и городской романс.

Теги: Владимир Путин, Любовь Успенская
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