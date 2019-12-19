"Тонкий, чувственный". Успенская рассказала об эротическом сне с Путиным и посоветовала женщинам мастурбировать

Российская певица Любовь Успенская призналась, что ей снился эротический сон с участием президента РФ Владимира Путина. Об этом она рассказала в интервью украинскому журналисту, основателю проекта "ГОРДОН" Дмитрию Гордону в программе "В гостях у Дмитрия Гордона", которая выходит на одноименном YouTube-канале.
"Снился сон, что я сижу у камина. Владимир Владимирович со мной сидит. Он такой тонкий, чувственный. Я увидела в нем не президента, а мужчину", – рассказала Успенская.
По словам певицы, после того как она рассказала президенту РФ о своем сновидении и спела, Путин сказал, что его друг расплакался. На вопрос Успенской "А вы?" он ответил: "Я не плакал".
Певица призналась, что не носит нижнее белье и публикует снимки в стиле ню в соцсети в свое удовольствие.
"Нормальные люди хорошо пишут. Уроды, которые даже в одежде не могут показаться красивыми, завидуют", – прокомментировала критику в свой адрес исполнительница.
Она также добавила, что рекомендовала своим подписчицам заниматься мастурбацией.
"По мастурбации, минету есть курсы. Пусть идут на курсы, учатся. Многие приходят, говорят: "Вроде бы все знала, а оказывается, вокруг да около", – сказала она.
Любовь Успенская родилась 24 февраля 1954 года в Киеве. Она исполняет песни в жанре шансон и городской романс.