"Дай бог, чтобы ты своего сына так любила, чтобы ты не узнала такого горя, как я". Успенская поскандалила с Собчак

Российская певица Любовь Успенская в эфире программы "Док-ток" на российском "Первом канале", которую ведет Ксения Собчак, не захотела слушать заявления о том, что ее дочь Татьяна Плаксина получила мало материнской любви.

Успенская: Чушь собачья, какая я идиотка, что согласилась на эту программу Фото: uspenskayalubov_official / Instagram

Российская певица Любовь Успенская в эфире программы "Док-ток" на российском "Первом канале", которую ведет Ксения Собчак, назвала себя идиоткой, поскольку согласилась прийти к ней на программу.

Собчак заявила, что дочь певицы, 30-летняя Татьяна Плаксина, недополучила материнской любви и не смогла ее услышать.

"Она ищет любви. Посмотрите, как дочь смотрит на вас!" – заявила Собчак, комментируя архивное видео Успенской с ее дочерью.

Успенская отметила, что ролик был записан до аварии, в которой Плаксина потеряла зубы.

"Дай бог, чтобы ты своего сына так любила, чтобы ты не узнала такого горя, как я. Чушь собачья, какая я идиотка, что согласилась на эту программу", – заявила певица.

После этого певица покинула студию.

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Видео: Первый канал / YouTube

Дочь Успенской в эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.

"Врачи поставили Плаксиной диагноз "хронический шизофреноподобный психоз". По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит", – сказал в комментарии StarHit адвокат Успенской Александр Бенхин.

Плаксина попала в аварию в Коста-Рике 11 сентября 2018 года, вследствие чего потеряла зубы. После этого певица побрила дочь наголо.

Дочь Татьяну Успенская родила в 1989 году от своего четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина.