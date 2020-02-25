Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
25 февраля, 2020
 
Новости

"Дай бог, чтобы ты своего сына так любила, чтобы ты не узнала такого горя, как я". Успенская поскандалила с Собчак

Российская певица Любовь Успенская в эфире программы "Док-ток" на российском "Первом канале", которую ведет Ксения Собчак, не захотела слушать заявления о том, что ее дочь Татьяна Плаксина получила мало материнской любви.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Успенская: Чушь собачья, какая я идиотка, что согласилась на эту программу
Успенская: Чушь собачья, какая я идиотка, что согласилась на эту программу
Фото: uspenskayalubov_official / Instagram

Российская певица Любовь Успенская в эфире программы "Док-ток" на российском "Первом канале", которую ведет Ксения Собчак, назвала себя идиоткой, поскольку согласилась прийти к ней на программу.

Собчак заявила, что дочь певицы, 30-летняя Татьяна Плаксина, недополучила материнской любви и не смогла ее услышать.

"Она ищет любви. Посмотрите, как дочь смотрит на вас!" – заявила Собчак, комментируя архивное видео Успенской с ее дочерью.

Успенская отметила, что ролик был записан до аварии, в которой Плаксина потеряла зубы.

"Дай бог, чтобы ты своего сына так любила, чтобы ты не узнала такого горя, как я. Чушь собачья, какая я идиотка, что согласилась на эту программу", – заявила певица.

После этого певица покинула студию.

ВИДЕО
Видео: Первый канал / YouTube

Дочь Успенской в эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.

"Врачи поставили Плаксиной диагноз "хронический шизофреноподобный психоз". По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит", – сказал в комментарии StarHit адвокат Успенской Александр Бенхин.

Плаксина попала в аварию в Коста-Рике 11 сентября 2018 года, вследствие чего потеряла зубы. После этого певица побрила дочь наголо.

Дочь Татьяну Успенская родила в 1989 году от своего четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина.

Теги: Ксения Собчак, Любовь Успенская, Татьяна Плаксина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Распутина: У дочери или мозги сошли с рельсов, или ее кто-то настроил так под определенными препаратами
Распутина назвала дочь Успенской невменяемой
10 февраля, 2020 15.52
Успенская рассказла, что в США ее дочь начала курить марихуану  
"Я подхожу к ней и вижу чужую девочку. Это не та Таня, которую я боготворила". Успенская рассказала об отношениях с дочерью после скандала
7 февраля, 2020 17.32  
Плаксина: Дорогая мама, прости за глупость
"Я на коленях перед тобой до конца своих дней". Дочь Успенской попросила прощения у матери за скандальное интервью
4 февраля, 2020 15.38
Успенская: Мы повздорили, это обычная бытовая ссора, которая могла случиться в каждой семье  
"Захватили ее как заложника". Успенская отреагировала на обвинения дочери, страдающей шизофреноподобным психозом, в насилии с ее стороны
4 февраля, 2020 09.12  
Успенская: Снился сон, что я сижу у камина. Владимир Владимирович со мной сидит  
"Тонкий, чувственный". Успенская рассказала об эротическом сне с Путиным и посоветовала женщинам мастурбировать
19 декабря, 2019 16.05  
Гордон записал интервью с Успенской в начале декабря  
LIVE, КУЛЬТУРА, Программа Дмитрия Гордона, Видео
Интервью с Успенской на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция
18 декабря, 2019 19.00  
Успенская: Прощаюсь с образами длинных платьев!
Успенская показала тело в голом платье
9 декабря, 2019 13.52
Глюк'оZа: Любонька, и снова целую тебя в губоньки
Глюк'оZа и Успенская поцеловались в губы
9 апреля, 2019 10.15
Успенская: Держусь за стену очень спать хочется
"Как сильно отрезали носик", "Чем больше лет, тем платьице короче". В Instagram раскритиковали Успенскую
18 февраля, 2019 14.51
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
В доме экс-главы МИД Кожары застрелился бывший руководитель "Интера". Подробности самоубийства, которое может оказаться убийством
В доме экс-главы МИД Кожары застрелился бывший руководитель "Интера". Подробности самоубийства, которое может оказаться убийством
Дмитрий НЕЙМЫРОК
  Комаровский: Владимир Александрович, я вас люблю. Но они никогда не будут дякувати вам – вы всегда для них будете клоуном
  Комаровский: Владимир Александрович, я вас люблю. Но они никогда не будут дякувати вам – вы всегда для них будете клоуном
Дмитрий ГОРДОН
Италия стала эпицентром вспышки COVID-19 в Европе. Больше 10 городов закрыты на карантин, власти до сих пор не нашли нулевого пациента. Главное
Италия стала эпицентром вспышки COVID-19 в Европе. Больше 10 городов закрыты на карантин, власти до сих пор не нашли нулевого пациента. Главное
Дмитрий НЕЙМЫРОК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS