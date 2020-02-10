Распутина назвала дочь Успенской невменяемой

Российская певица Маша Распутина в эфире программы "Привет, Андрей" на телеканале "Россия 1" осудила поведение Татьяны Плаксиной, дочери певицы Любови Успенской.
"Это личная трагедия Любови. Я ее дочку никогда не видела, но она немножко как невменяема", – сказала певица.
Она добавила, что не понимает, как можно осуждать свою мать, которая сделала для дочери все.
"У дочери или мозги сошли с рельсов, или ее кто-то настроил так под определенными препаратами", – отметила Распутина.
Дочь Успенской в эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.
"Врачи поставили Плаксиной диагноз "хронический шизофреноподобный психоз". По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит", – сказал в комментарии StarHit адвокат Успенской Александр Бенхин.
Плаксина попала в аварию в Коста-Рике 11 сентября 2018 года, вследствие чего потеряла зубы. После этого певица побрила дочь наголо.
Дочь Татьяну Успенская родила в 1989 году от своего четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина.