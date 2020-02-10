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10 февраля, 2020
 
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Распутина назвала дочь Успенской невменяемой

Российская певица Маша Распутина заявила, что что не понимает, как Татьяна Плаксина может осуждать свою мать, певицу Любовь Успенскую, которая сделала для нее все.

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Распутина: У дочери или мозги сошли с рельсов, или ее кто-то настроил так под определенными препаратами
Распутина: У дочери или мозги сошли с рельсов, или ее кто-то настроил так под определенными препаратами
Скриншот: Россия 1 / YouTube

Российская певица Маша Распутина в эфире программы "Привет, Андрей" на телеканале "Россия 1" осудила поведение Татьяны Плаксиной, дочери певицы Любови Успенской. 

"Это личная трагедия Любови. Я ее дочку никогда не видела, но она немножко как невменяема", – сказала певица.

Она добавила, что не понимает, как можно осуждать свою мать, которая сделала для дочери все.

"У дочери или мозги сошли с рельсов, или ее кто-то настроил так под определенными препаратами", – отметила Распутина.

Дочь Успенской в эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.

"Врачи поставили Плаксиной диагноз "хронический шизофреноподобный психоз". По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит", – сказал в комментарии StarHit адвокат Успенской Александр Бенхин.

Плаксина попала в аварию в Коста-Рике 11 сентября 2018 года, вследствие чего потеряла зубы. После этого певица побрила дочь наголо.

Дочь Татьяну Успенская родила в 1989 году от своего четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина.

Теги: Любовь Успенская, Маша Распутина, Татьяна Плаксина
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