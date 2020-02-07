"Я подхожу к ней и вижу чужую девочку. Это не та Таня, которую я боготворила". Успенская рассказала об отношениях с дочерью после скандала

Российская певица Любовь Успенская заявила, что ее муж, бизнесмен Александр Плаксин развратил их дочь Татьяну деньгами.

Успенская рассказла, что в США ее дочь начала курить марихуану Скриншот: Прямой эфир / YouTube

Российская певица Любовь Успенская в интервью программе "Прямой эфир" на российском "Россия" рассказала, что не может наладить отношения с дочерью после ее скандального интервью с обвинениями, что мать ее душила.

"Я подхожу к ней и вижу чужую девочку. Это не та Таня, которую я боготворила, которая была для меня музой, которую я берегла все это время. Пыталась скрыть не ее состояние, а уберечь ее от негодяев, которые могли воспользоваться ее положением", – заявила со слезами Успенская.

По словам певицы, муж шантажировал ее, что не даст дочери справки о выезде в Россию, потому она вынуждена была сохранять брак.

"Он никогда в жизни не помог, ничего не сделал, чтобы видно было, что это отец. Я ему дала $1,5 млн, он его убил, купила ему квартиру", – рассказала певица.

Успенская заявила, что муж развращал дочь деньгами.

"Она всегда жила в уюте и комфорте, все подавалось на блюдечке. И вдруг она решила уехать самостоятельно в Америку. Он уговорил меня. Мы дали ей финансовую свободу – карточку... Он поддержал ее переезд в Лос-Анджелес, там она начала курить травку. А после поездки в Перу она вообще приехала неадекватная: кричала, орала, истерила", – рассказала исполнительница.

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Видео: Прямой эфир / YouTube

Дочь Успенской в эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.

"Врачи поставили Плаксиной диагноз "хронический шизофреноподобный психоз". По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит", – сказал в комментарии StarHit адвокат Успенской Александр Бенхин.

Плаксина попала в аварию в Коста-Рике 11 сентября 2018 года, вследствие чего потеряла зубы. После этого певица побрила дочь наголо.

Дочь Татьяну Успенская родила в 1989 году от своего четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина.