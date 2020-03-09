Успенская разорвала контакты с дочерью

Российская певица Любовь Успенская уверена, что лучшее решение для них с дочерью Татьяной – прекратить любое общение.

Российская певица Любовь Успенская заявила в комментарии Starhit, что разорвала контакты с дочерью Татьяной Плаксиной после ее скандального интервью с обвинениями, что мать ее душила.

"Отношения у нас сейчас никакие, все контакты с дочерью я полностью обрубила. Надеюсь, это поможет. Потому что, если продолжу как ни в чем ни бывало с ней общаться, это даст Тане надежду, что она может продолжать делать все что хочет. Первые плоды уже вижу", – сказала певица.

Дочь Успенской в эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.

"Врачи поставили Плаксиной диагноз "хронический шизофреноподобный психоз". По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит", – сказал в комментарии StarHit адвокат Успенской Александр Бенхин.

Плаксина попала в аварию в Коста-Рике 11 сентября 2018 года, вследствие чего потеряла зубы. После этого певица побрила дочь наголо.