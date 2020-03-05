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05 марта, 2020
 
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Успенская и Закирова поцеловались в губы

Российские певицы Любовь Успенская и Наргиз Закирова записали дуэтную песню.

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Успенская: С дорогой Наргиз мы готовим для вас подарок шикарный дуэт, песню, в которую мы вложили душу
Успенская: С дорогой Наргиз мы готовим для вас подарок – шикарный дуэт, песню, в которую мы вложили душу
Фото: uspenskayalubov / Instagram

65-летняя российская певица Любовь Успенская разместила в Instagram фото, на котором запечатлен ее поцелуй в губы с коллегой, 48-летней Наргиз Закировой.

"Дорогие друзья! Хочу поделиться с вами замечательной новостью.  С дорогой Наргиз мы готовим для вас подарок – шикарный дуэт, песню, в которую мы вложили душу. Я делюсь с вами этой музыкой с огромным трепетом и с большой нежностью. Только эта музыка сможет передать вам наше душевное, внутреннее состояние! Только чувственные люди смогут понять и услышать ее! Мы – едины! Для любви, дружбы, верности, добра – нет границ! И с помощью этой прекрасной песни мы хотим поделиться с вами самым светлым, искренним и сокровенным!" – написала она.

Любовь Успенская родилась 24 февраля 1954 года в Киеве. Она исполняет песни в жанре шансон и городской романс.

Наргиз Закирова родилась 6 октября 1971 года в Ташкенте. В 2013 году она прошла три этапа отбора на американский The X-Factor. Поскольку организаторы не перезвонили ей, отправилась на российский проект "Голос". Она заняла второе место. С апреля 2014-го по август 2019 года певица сотрудничала с продюсером Максимом Фадеевым.

Теги: Любовь Успенская, Наргиз Закирова
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