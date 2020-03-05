Успенская и Закирова поцеловались в губы

Российские певицы Любовь Успенская и Наргиз Закирова записали дуэтную песню.

Успенская: С дорогой Наргиз мы готовим для вас подарок – шикарный дуэт, песню, в которую мы вложили душу Фото: uspenskayalubov / Instagram

65-летняя российская певица Любовь Успенская разместила в Instagram фото, на котором запечатлен ее поцелуй в губы с коллегой, 48-летней Наргиз Закировой.

"Дорогие друзья! Хочу поделиться с вами замечательной новостью. С дорогой Наргиз мы готовим для вас подарок – шикарный дуэт, песню, в которую мы вложили душу. Я делюсь с вами этой музыкой с огромным трепетом и с большой нежностью. Только эта музыка сможет передать вам наше душевное, внутреннее состояние! Только чувственные люди смогут понять и услышать ее! Мы – едины! Для любви, дружбы, верности, добра – нет границ! И с помощью этой прекрасной песни мы хотим поделиться с вами самым светлым, искренним и сокровенным!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Д Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official) 3 Мар 2020 в 5:09 PST

Любовь Успенская родилась 24 февраля 1954 года в Киеве. Она исполняет песни в жанре шансон и городской романс.

Наргиз Закирова родилась 6 октября 1971 года в Ташкенте. В 2013 году она прошла три этапа отбора на американский The X-Factor. Поскольку организаторы не перезвонили ей, отправилась на российский проект "Голос". Она заняла второе место. С апреля 2014-го по август 2019 года певица сотрудничала с продюсером Максимом Фадеевым.