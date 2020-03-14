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"Был бы жив Гагарин, ему бы предложили". Венедиктов объяснил, почему поправку об обнулении сроков Путина внесла Терешкова

Если бы был жив первый космонавт Юрий Гагарин, его российская власть использовала бы как "статую славы", считает главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Так он прокомментировал внесение космонавтом, депутатом Госдумы РФ Валентиной Терешковой поправки об обнулении президентских сроков Владимира Путина.

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Венедиктов: Терешкова очень точный выбор для людей советских
Венедиктов: Терешкова – очень точный выбор для людей советских
Фото: ЕРА

Поправка в конституцию РФ, позволяющая Владимиру Путину оставаться президентом после 2024 года, была внесена депутатом Госдумы от "Единой России" Валентиной Терешковой потому, что для россиян она символ советской славы.

Такое мнение 14 марта в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразил ее главный редактор Алексей Венедиктов.

"Очень жалко, что Валентина Терешкова. Но это очень точный выбор для людей советских. Я имею в виду для избирателей, которые в своей основе являются еще советскими людьми. Потому что Валентина Владимировна Терешкова – это такой символ советской славы. Так же, как и [первый космонавт Юрий] Гагарин. Был бы жив Юрий Алексеевич, не сомневайся, ему бы предложили", – сказал Венедиктов.

Он считает, что Гагарину, будь он жив, предложили бы стать членом партии "Единая Россия".

"Потому что это вот такая фигура. Ну какая еще фигура для людей пожилых является вот статуей славы Советского Союза. Не военной славы, замечу я, а вот космос. Это Валентина Терешкова. И этот выбор с точки зрения тех режиссеров, которые это делали. ...Символизм. И в данном случае нет никакой Валентины Владимировны, а есть символическая фигура именно славных страниц Советского Союза. Ну, славных страниц той страны, коей мы являемся правопреемниками", – отметил главред радиостанции.

10 марта по предложению Терешковой Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина. Таким образом, он может вновь баллотироваться в президенты в 2024 году.

11 марта поправки поддержали обе палаты российского парламента. 14 марта Путин подписал соответствующий закон.

Если Конституционный суд РФ подтвердит соответствие поправок конституции, проект вынесут на всероссийское голосование 22 апреля.

Теги: Россия, Владимир Путин, Конституция, космос, Госдума, Единая Россия, Алексей Венедиктов, Валентина Терешкова, Юрий Гагарин
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