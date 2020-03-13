Садальский: Женитьба – самая низкая цена, которую Путин может заплатить Терешковой

Российский актер Стас Садальский предложил президенту России Владимиру Путину жениться на депутате Госдумы, экс-космонавте Валентине Терешковой в знак благодарности за внесение по ее инициативе в избирательное законодательство поправки об обнулении президентских сроков.

Российский актер Стас Садальский на своей официальной странице в Facebook заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин обязан отблагодарить депутата Государственной думы от "Единой России", экс-космонавта Валентину Терешкову за то, что она внесла в законопроект об изменениях в конституцию РФ поправку об обнулении президентских сроков.

"Женитьба – самая низкая цена, которую Путин может заплатить Терешковой. Она сказала, кто против ее поправки про Путина, тот не любит Россию", – написал Садальский.

Он с иронией отнесся к тому, что инициатива Терешковой является якобы реакцией депутата на просьбу избирателей.

"Конечно, ее об этом попросили простые люди. Те же люди попросили ее голосовать за увеличение пенсионного возраста", – в характерной ироничной манере отметил Садальский.

11 марта депутат Государственной думы от "Единой России", экс-космонавт Валентина Терешкова выступила с предложением обнулить президентские сроки Владимира Путина или полностью убрать из конституции ограничение количества сроков президентства.

В ответ Путин заявил, что он против полного исключения из конституции нормы об ограничении количества президентских сроков, но поддержал обнуление своих сроков при условии, что Конституционный суд РФ признает такую поправку не противоречащей основному закону.

После этого Госдума РФ поддержала поправку к проекту изменений конституции России, которая позволяет действующему главе государства баллотироваться в президенты без ограничений.

13 марта Росреестр засекретил информацию о недвижимости Валентины Терешковой.

83-летняя Валентина Терешкова дважды была замужем. Похоронив в 1999 году второго мужа, Терешкова живет одна.

67-летний Владимир Путин заявил о разводе с женой Людмилой в июне 2013 года. Официально российский президент пребывает в статусе холостяка.