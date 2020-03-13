Росреестр засекретил данные о недвижимости Терешковой, которая предложила обнулить срок Путина

10 марта депутат Госдумы России от партии "Единая Россия" Валентина Терешкова предложила внести в законопроект об изменениях в конституцию РФ поправку об обнулении президентских сроков. Вскоре после этого российские СМИ выяснили, что Росреестр засекретил информацию о ее недвижимости.

В декларации за 2018 год указано, что Терешкова владеет земельным участком, домом и двумя квартирами Фото: duma.gov.ru

Росреестр засекретил информацию о недвижимости депутата Госдумы и бывшего космонавта Валентины Терешковой, которая предложила обнулить сроки пребывания Владимира Путина в должности президента. Об этом 12 марта сообщает "Собеседник".

Издание опубликовавало скриншот, в котором сказано, что данные из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) "о владельце отсутствуют".

Скриншот: sobesednik.ru



В декларации за 2018 год указано, что Терешкова владеет земельным участком площадью в 1 тыс. 314 кв. метров, домом – 692,9 кв. метров и двумя квартирами – 90,2 и 171,2 кв. метров соответственно.

"Собеседник" пишет, что одна из квартир Терешковой находится в так называемом "спецдоме №3" в Гранатном переулке в Москве. По оценкам издания, жилплощадь стоит около 200 млн рублей (69,1 млн грн). Этот дом был построен лично для председателя президиума Верховного Совета СССР Леонида Брежнева, позже в здании жила его дочь Галина. Также в доме жил последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.

10 марта Терешкова предложила внести в законопроект об изменениях в конституцию РФ поправку об обнулении президентских сроков.

Позже, выступая в Госдуме, Путин выступил против полного исключения из конституции нормы об ограничении количества президентских сроков, но поддержал обнуление своих сроков при условии, что Конституционный суд РФ признает такую поправку не противоречащей основному закону.

Госдума России 10 марта поддержала поправку.