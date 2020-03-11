"Путин долго думал, как так уйти, чтобы остаться". Шнуров показал президента РФ в образе царя

Лидер российской группы "Ленинград" и член Партии роста Сергей Шнуров на своей странице в Instagram разместил изображение президента РФ Владимира Путина в образе монарха.
"Улыбался, сжав кулак,
Пока все кружились в танце.
Путин долго думал, как
Так уйти, чтобы остаться.
"Можно не любить меня.
На все, право, божья милость,
Но что б такого поменять,
Чтоб ничто не изменилось?
Конституция! Точняк!
Впишем всякой лабуды!
Избиратель наш обмяк,
Но не вижу в том беды,
Пока мы очки считаем!
Ну какое дело вам?
Мы почти равны с Китаем
По свободам и правам.
Пойду Сталину молиться,
Х...й чего изменишь махом.
Как веревочке ни виться,
Будешь избранным монархом", – написал он.
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Улыбался сжав кулак, Пока все кружились в танце. Путин долго думал как, Так уйди, чтобы остаться. «Можно не любить меня. На всё, право, божья милость, Но чтоб такого поменять, Чтоб ничто не изменилось? Конституция! Точняк! Впишем всякой лабуды! Избиратель наш обмяк, Но не вижу в том беды, Пока мы очки считаем! Ну какое дело вам? Мы почти равны с Китаем, По свободам и правам. Пойду Сталину молиться, Хуй чего изменишь махом. Как верёвочке не виться, Будешь избранным Монархом.»
В феврале 2020 года Шнуров вступил в Партию роста, заявив о намерении баллотироваться в Государственную думу России на выборах 2021 года. Комментируя свое решение, артист подчеркнул, что "с ним будет веселее".
О намерении заняться политикой музыкант заявил за месяц до вступления в партию.