"Путин долго думал, как так уйти, чтобы остаться". Шнуров показал президента РФ в образе царя

Фронтмен российской группы "Ленинград" и член Партии роста Сергей Шнуров посвятил стихотворение президенту РФ Владимиру Путину.

Шнуров от имени Путина: Пойду Сталину молиться, х...й чего изменишь махом. Как веревочке ни виться, будешь избранным монархом фото: shnurovs / Instagram

Лидер российской группы "Ленинград" и член Партии роста Сергей Шнуров на своей странице в Instagram разместил изображение президента РФ Владимира Путина в образе монарха.

"Улыбался, сжав кулак,

Пока все кружились в танце.

Путин долго думал, как

Так уйти, чтобы остаться.

"Можно не любить меня.

На все, право, божья милость,

Но что б такого поменять,

Чтоб ничто не изменилось?

Конституция! Точняк!

Впишем всякой лабуды!

Избиратель наш обмяк,

Но не вижу в том беды,

Пока мы очки считаем!

Ну какое дело вам?

Мы почти равны с Китаем

По свободам и правам.

Пойду Сталину молиться,

Х...й чего изменишь махом.

Как веревочке ни виться,

Будешь избранным монархом", – написал он.

В феврале 2020 года Шнуров вступил в Партию роста, заявив о намерении баллотироваться в Государственную думу России на выборах 2021 года. Комментируя свое решение, артист подчеркнул, что "с ним будет веселее".

О намерении заняться политикой музыкант заявил за месяц до вступления в партию.