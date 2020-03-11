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13 марта, 2020
 
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"Путин долго думал, как так уйти, чтобы остаться". Шнуров показал президента РФ в образе царя

Фронтмен российской группы "Ленинград" и член Партии роста Сергей Шнуров посвятил стихотворение президенту РФ Владимиру Путину.

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Шнуров от имени Путина: Пойду Сталину молиться, х...й чего изменишь махом. Как веревочке ни виться, будешь избранным монархом
Шнуров от имени Путина: Пойду Сталину молиться, х...й чего изменишь махом. Как веревочке ни виться, будешь избранным монархом
фото: shnurovs / Instagram

Лидер российской группы "Ленинград" и член Партии роста Сергей Шнуров на своей странице в Instagram разместил изображение президента РФ Владимира Путина в образе монарха.

"Улыбался, сжав кулак,
Пока все кружились в танце.
Путин долго думал, как
Так уйти, чтобы остаться.
"Можно не любить меня.
На все, право, божья милость,
Но что б такого поменять,
Чтоб ничто не изменилось?
Конституция! Точняк!
Впишем всякой лабуды!
Избиратель наш обмяк,
Но не вижу в том беды,
Пока мы очки считаем!
Ну какое дело вам?
Мы почти равны с Китаем
По свободам и правам.
Пойду Сталину молиться,
Х...й чего изменишь махом.
Как веревочке ни виться,
Будешь избранным монархом", – написал он.

В феврале 2020 года Шнуров вступил в Партию роста, заявив о намерении баллотироваться в Государственную думу России на выборах 2021 года. Комментируя свое решение, артист подчеркнул, что "с ним будет веселее". 

О намерении заняться политикой музыкант заявил за месяц до вступления в партию. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Сергей Шнуров
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