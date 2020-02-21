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21 февраля, 2020
 
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"Дураки и дуры вы, кандидаты – Шнуровы!". Собчак прокомментировала вступление Шнурова в Партию роста

Российская телеведущая и кандидат на президентский пост на выборах 2018 года в РФ Ксения Собчак заявила, что фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров в Партии роста выглядит так, как беспокойная лошадь в двухкомнатной квартире.

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Собчак: Выборы, выборы, в "Ленинграде" выборы!
Собчак: Выборы, выборы, в "Ленинграде" выборы!
Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая и кандидат на президентский пост на выборах 2018 года в РФ Ксения Собчак раскритиковала вступление в Партию роста лидера российской группы "Ленинград" Сергея Шнурова. Пост она разместила в Instagram.

"О Шнурове. Выбранная им Партия роста – безусловно, удачный выбор и для [лидера партии] Бориса [Титова], и для Сергея. Примерно также гармонично выглядит беспокойная лошадь в двухкомнатной квартире. Выборы, выборы, в "Ленинграде" выборы! Дураки и дуры вы, кандидаты – Шнуровы!

Сергей Шнуров вступил в Партию роста 20 февраля.

В конце января 2020 года Шнуров заявил, что может заняться политикой.

"Медуза" со ссылкой на источники сообщала, что Кремль намерен создать в России ряд новых партий "для создания иллюзии конкуренции, а также для дробления оппозиционно настроенного электората". В качестве лидера одной из партий, которую "пустят в Госдуму", рассматривается, по данным издания, Шнуров.

Теги: Сергей Шнуров
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