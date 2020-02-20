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20 февраля, 2020
 
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Шнуров стал членом "Партии роста"

Фронтмен российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров будет баллотироваться в Госдуму на выборах 2021 года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шнуров: Я вам пригожусь, по крайней мере, со мной будет веселее
Шнуров: Я вам пригожусь, по крайней мере, со мной будет веселее
Фото: shnurovs / Instagram

Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров вступил в "Партию роста". Об этом сообщил Telegram-канал "Открытые медиа".

Лидер "Партии роста" Борис Титов заявил, что Шнуров будет баллотироваться в Госдуму на выборах 2021 года от этой партии и возглавит список кандидатов. 

"Источник "Открытых медиа" уточнил, что [лидер "Партии роста"] Титов сказал об этом не с трибуны, а в кулуарном разговоре с однопартийцами", – отмечается в посте.

"Я вам пригожусь, по крайней мере, со мной будет веселее", – цитирует "Фонтанка" Шнурова.

За принятие музыканта в партию единогласно проголосовал 21 член регионального отделения Петербурга, который присутствовал на встрече, всего в отделении 35 членов.

В конце января 2020 года Шнуров заявил, что может заняться политикой.

10 января "Медуза" со ссылкой на источники сообщила, что Кремль намерен создать в России ряд новых партий "для создания иллюзии конкуренции, а также для дробления оппозиционно настроенного электората". В качестве лидера одной из партий, которую "пустят в Госдуму", рассматривается, по данным издания, Шнуров.

Теги: Россия, Госдума, Сергей Шнуров, Борис Титов, Партия роста
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