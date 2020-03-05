"Засажу по гланды всем". Шнуров спел песню, содержащую угрозы сексуального характера в адрес кандидатов

Лидер российской группы "Ленинград" и член Партии роста Сергей Шнуров 4 марта на своей странице в Instagram поделился с подписчиками фрагментом новой песни.
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Используя глаголы обсценной лексики, Шуров обратился к кандидатам, которые баллотировались или будут баллотироваться на избирательные должности, пообещав совершить над ними действия сексуального характера.
"Что за выборы без драки?
Поворачивайте сраки,
Я всех разом отъ...бу
Внесистемных и системных,
Все едино, все олдово.
Партия моя растет,
Как член у молодого.
Выборы, выборы,
Белки скачут в колесе.
Кандидаты – пидоры,
Засажу по гланды всем", – пропел артист.
Подписчики расценили песню Шнурова как начало предвыборной кампании.
В феврале 2020 года Шнуров вступил в Партию роста, заявив о намерении баллотироваться в Государственную думу России на выборах 2021 года. Комментируя свое решение, артист подчеркнул, что "с ним будет веселее".
О намерении заняться политикой музыкант заявил за месяц до вступления в партию.