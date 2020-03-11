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Виктор Шендерович
Виктор Шендерович

Российский писатель, публицист.


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Ждали, когда Путин умрет – теперь будем ждать, когда сдохнет

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Ничего принципиально нового, разумеется, не случилось – ни в историческом плане, ни на путинском отрезке русской истории. Что он не уйдет, было понятно давно. Что никаких рычагов, чтобы выковырять его из трона, у нас нет, тоже было понятно давно.

Вопрос, каким именно образом Путин оформит свое пожизненное, с самого начала был интересом чисто научным. (Кому-нибудь интересно, какую должность занимал Сталин? Партийную, советскую?).

Ну да, не стали заморачиваться шашнями с Госсоветом и Беларусью, отымели конституцию в открытую, под удачный денек, по случаю коронавируса. А кого стесняться? Нас что ли? Оно даже честнее, когда в открытую.

Ну Терешкову откопали для потехи – это, действительно, креатив так креатив. (Все разом частушку вспомнили: и как она болталась в космосе куском несчастным; хоть какой-то праздник на нашей улице).

А так, повторяю, ровным счетом ничего не произошло. Эмоций, конечно, мы положенную порцию на-гора выдали, руками повсплескивали, слов сказали несколько фром зе самый боттом оф зэ харт...

Ждали, когда он умрет – теперь будем ждать, когда сдохнет. А так все идет своим путем – типовым, универсальным. Империя в процессе распада, пожизненный солнцеликий цезарь, память предков, победы в провинциях, террор внутри, охреневшие преторианцы, продажные сенаторы, отмороженные детки, растление, вырождение... И так раз, и еще раз, и еще много, много раз, а потом, конечно, Аттила.

Раскосый такой. И страшно благодарный Путину и Ко за то, что даже воевать не надо будет с этой бессмысленной пустоватой равниной.

Кстати, пяти веков, как Риму, нам, я думаю, не понадобится. Рим-то у нас, вы ж помните, третий, пересортица...

Источник: Виктор Шендерович / Facebook

Теги: Россия, Владимир Путин, Виктор Шендерович
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